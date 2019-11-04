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Сбитые на зебре. В Харькове очередные аварийные выходные

Сбитые на зебре. В Харькове очередные аварийные выходные

Они выезжают на встречную полосу, превышают скорость или вообще садятся на руль в нетрезвом состоянии, чем создают аварии. По словам начальника отдела по связям с общественностью УПП в Харьковской области в выходные на Харьковщине патрульные выезжали на около полсотни ДТП.

Марина Кульбачная, нач. отдела связей с общественностью УПП в Харьковской обл.

З цих повідомлень 9 стосувалися дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. За вихідні патрульними було виявлено 33 водії з ознаками алкогольного сп'яніння, щодо яких були складенні адміністративні матеріали. А також складено 589 постанов які стосувалися порушень у сфері безпеки дорожнього руху. 

Так в субботу около половины шестого в селе Тарановка Змиевского района, водитель «ВАЗ» сбил велосипедиста, который ехал ему навстречу. От полученных травм 53-летний мужчина умер так и не дождавшись скорой. Через пол часа того же дня в городе Красноград водитель легковушки «ВАЗ» наехал на мужчину, который переходил дорогу по зебре, в результате аварии у пешехода - переломом голени.

 Уже в воскресенье 3 ноября житель Великобурлуцкого района сообщил полицейским что насмерть сбил мужчину вблизи города Чугуева. В тот же день на проспекте Науки водитель автомобиля «Chery Amulet» сбил женщину на пешеходном переходе, врачи диагностировали у пострадавшей перелом ноги. Сам водитель оставил машину и скрылся с места ДТП. Его личность устанавливается. По словам патрульной Марины Кульбачной количество ДТП на выходные обычно больше чем в будние дни, а особенно водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии.

Марина Кульбачная, нач. отдела связей с общественностью УПП в Харьковской обл.

Ви самі розумієте, що 33 водії які тільки було виявлено у стані алкогольного сп'яніння - дуже велика цифра. Ми закликаємо усіх учасників дорожнього руху і водіїв бо вони керують транспортними засобами бути обережними бо в нас змінюються погодні умови, бути відповідальними бо в нас люди на вихідні трошечки менше до цього ставляться. Менш відповідально, і також усіх учасників діти вийшли з канікул, знову у нас багато дітей на дорогах.

Кроме того, полицейские рекомендуют уже менять летнюю резину на зимнюю, так как на шиномонтажах уже большие очереди.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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