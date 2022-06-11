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СБУ: росіяни планували паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР (ВІДЕО)

СБУ: росіяни планували паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР (ВІДЕО)

У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР –принаймні на перший час до видачі документів рф.

Про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників, а також підтверджує поведінка рашистів на тих частинах України, які наразі тимчасово знаходяться під їхньою окупацією.

Зокрема, виявлено ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Він був облаштований у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району.

Під час його огляду правоохоронці вилучили сотні незаповнених радянських паспортів.

Примітно, що ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки – були завезені з рф на початку повномасштабної агресії проти нашої держави.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

СБУ: росіяни планували паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР (ВІДЕО)

СБУ: росіяни планували паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР (ВІДЕО)

СБУ: росіяни планували паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР (ВІДЕО)

СБУ: росіяни планували паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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