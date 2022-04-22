Секретар РНБО Данилов дав інтерв'ю "Супільному". Головні моменти

- закликав до "дерусифікації", інакше війна повториться "через 10-15-20-30 років"

- 9 травня війна не закінчиться

- військові варіанти деблокування Маріуполя розглядаються, серед інших

- розкритикував Німеччину за зволікання зі зброєю: "Я вважаю, що німці перед нами, перед українцями, за Другу світову війну мають. І вони мають це розуміти".

- захоплені території повернуться до України після того, як "Росія просто розвалиться".

- жителі, які підтримують "ЛДНР", у разі повернення цих територій в Україну, "можуть обрати місце для свого життя будь-де".

- із Віктором Медведчуком проводять допити. Він "дає зараз свідчення, розповідає, все, що відбувалося, з ким він працював, як він заробляв".

- якщо Україні дадуть гарантії безпеки, то через якийсь час гаранти можуть їх "трактувати по-своєму".

- Повернути Україні ядерний статус зараз неможливо.

Источник: https://t.me/vekha/36644

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