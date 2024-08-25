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Семеро постраждалих: окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву

Семеро постраждалих: окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву

25 серпня близько 4 ранку окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові за медичною допомогою звернулися троє постраждалих, серед них цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років.

У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору, серед чотирьох постраждалих – 4-річна дитина. Гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Ще двом жінкам також надали допомогу на місці.

Агентство Телевидения Новости

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