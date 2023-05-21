Сеть облетело фото 152-мм САУ Мста-С, с весьма фотогенично разорванным стволом

Разумеется, многие обратили внимание на то как Мста-С переквалифицировалась в "Тюльпан", но всё же у этого наглядного случая имеется куда более увлекательный подтекст.

Для начала...

Хочу напомнить, что на момент полномасштабного вторжения в Украину????у россии числилось боеспособных немногим более 300 САУ "Мста-С" модификаций 2С19, 2С19М1 и 2С19М2. К небоеспособным же относятся даже не то, что на хранении, а те, что вроде как в строю, но требуют ремонта.

Общее количество САУ Мста-С на балансе российской армии немногим более 850 ед.

За время полномасштабной войны документально (фото и видео) подтверждено уничтожение, повреждение и затрофей 148 САУ “Мста-С”.

По документально не подтвержденным данным, это количество превысило 230 единиц, или 70% от общей численности САУ “Мста-С” бывших в строю вс рф до 24 февраля 2022.

Ещё раз повторю, в строю числились и те САУ Мста-С, которые требовали ремонта, причём, порою длительного и капитального.

Казалось бы, потери с потенциалом не соизмеримы, но есть нюанс. Я написал выше немногим более 850 на балансе, но это с учётом модификаций 2С19/2С19М1/2С19М2. И тут важно понимать, что в россии десятилетиями на Мста-С реализовывалась стабильная масштабная коррупционная схема.

Схема была одновременно простой и гениальной. Бралась 2С19 и проводилась её модернизация до уровня "М1". По документам же её зачисляли как новую. То есть - армия получила "новую" Мста-С 2С19М1. Затем, через несколько лет, эту же Мста-С модернизировали до уровня "М2" и аналогично помечали её как "новую".

Таким образом, одна и та же 2С19 могла дважды сдаваться как новая боевая единица. А потому, условные, немногим более 850 ед. САУ Мста-С на самом деле абсолютно не соответствуют действительности. В российской армии было от силы не более 500 Мста-С разных модификаций и степени боеспособности.

Важно понимать то, что сейчас в РОВ начинают превалировать немобильные, неповоротливые и особо не дальнобойные, как и не высокоточные буксируемые гаубицы, снимаемые с хранения. Компоненты САУ в составе РОВ становится всё меньше и меньше! И причины тому вполне очевидны.

Из этого можно сделать вывод, что компонента САУ в российской ствольной артиллерии уменьшилась настолько критически, что восстановить её ресурс/потенциал из имеющихся запасов не представляется возможным, поскольку они либо не настолько обширны, либо не пригодны к быстрому восстановлению.

Но, вернёмся к "нашей" Мста-С и её разорванному стволу.

Я неоднократно писал, что у РОВ остро стоит проблема не только с нехваткой артиллерии, дефицитом боеприпасов, но и с износом стволов. И эта Мста-С особый показатель.

Дело в том, что 2С19 это относительно новая САУ, эксплуатация которой началась в 1989-м. Это не Д-1 1943 года и ствол её в принципе не должен был выработать свой ресурс. Однако его порвало, или из-за износа, или некачественного боеприпаса, непригодного к использованию.

Фактически, этот случай лишь подтвердил явную проблему в российских войсках и отсутствие её комплексного решения, что не может не радовать.

Ну и особо приятно, что это именно Мста-С, которых в эксплуатации РОВ становится всё меньше и меньше, а у СОУ всё больше и больше.

Выше я говорил о документально подтверждённых уничтоженных, повреждённых и затрофеенных Мста-С. Так вот, если конкретизировать, то у СОУ 50 трофейных Мста-С. Это больше чем у любой другой страны оператора Мста-С, кроме россии. Хотя, с такими успехами у нас их скоро будет больше чем у россии.

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