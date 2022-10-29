Що ̶с̶к̶а̶з̶а̶в̶ збрехав Путін під час свого виступу на «Валдайському форумі»: приховані меседжі

Міжнародна політика:

- загравав з країнами Африки, Азії та латинської Америки, виставляючи себе борцем із «гегемонією США», «неоколоніалізмом», «однополярним світом» .

- намагався сподобатися Китаю, вихваляючи проєкт «Один пояс - один шлях», малював перспективи дедоларизації світової економіки і «завершення домінування Заходу»;

- підбурював ЄС позбутись впливу США - «проявити суб'єктність».

Путін про Україну: не визнає право українців на існування і на власну державу

- продовжив називати українців і росіян «одним народом», а відмінності між ними пояснив «ополяченням» українців та інтригами Заходу, який намагався «розколоти єдиний російський народ»;

- називав Україну «штучною державою», якій Сталін «подарував» угорські, польські і румунські землі, а Ленін перед цим - «споконвічно російські» Донбас і Причорномор’я.

«Йде за планом»: Путін вкотре скоригував цілі «спецоперації»

Ніякої більше «денацифікації» та «демілітаризації». Путін стверджує, що, до початку війни його «підштовхнули розширення НАТО за рахунок України» і «невиконання Україною Мінських домовленостей».

Звісно, російський диктатор не визнав, що хрест на «Мінську» поставив сам Кремль, визнавши «незалежність» «л/днр».

Путін тепер стверджує, що єдиною метою «спецоперації» сьогодні є «захист Донбасу».

Що тоді російські війська робили на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині і що вони досі роблять на Херсонщині та Запоріжжі - диктатор не уточнив.

Ще однією причиною нападу на Україну Путін назвав Революцію Гідності, яку він з образою називає «державними переворотом». В його уяві, після втечі «легітимного» Януковича Україна втратила суверенітет і право на існування як держава.

При цьому Путін промовчав про те, що Янукович сам втік з України. А Росія офіційно визнала результат парламентських та президентських виборів.

Центр стратегічних комунікацій

Джерело: https://t.me/vekha/51948

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