Іноземним урядам слід опрацювати превентивні заходи щодо росіян – аналогічні тим, що застосовують щодо джихадистів

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

27 квітня у місті Мурнау-ам-Штафельзее (ФРН) було вбито двох громадян України-військовослужбовців, які перебували в Німеччині на реабілітації.

● Вбивцю затримано, ним виявився громадянин рф, який відверто декларував рашистські погляди та поводився агресивно щодо українців.

● росіянин скористався тим, що українські ветерани мали поранення і не могли дати належну відсіч нападнику з ножем.

● Цей злочин має чітку політичну мотивацію: ненависть до українців, зокрема, до захисників від російської збройної агресії.

● На жаль, це не перший випадок нападу росіян на українців за кордоном. Представники російської громади під впливом кремлівської пропаганди часто поводяться агресивно і становлять реальну загрозу безпеці та громадському порядку у країнах перебування.

● Це вбивство є лише зовнішнім симптомом значно більшої проблеми – викривленого російською пропагандою світосприйняття значної частини громадян рф, зокрема і тих, хто перебуває за кордоном.

● Для запобігання подібним проявам російського терору іноземним урядам варто опрацювати превентивні заходи, аналогічні тим, що застосовуються у протидії джихадистським рухам.

Джерело: https://t.me/spravdi/38252

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