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Різкі заяви щодо війни в Україні та на адресу Заходу зробив голова правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» та фактичний керівник країни Бідзіна Іванішвілі

Різкі заяви щодо війни в Україні та на адресу Заходу зробив голова правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» та фактичний керівник країни Бідзіна Іванішвілі

На мітингу в Тбілісі він сказав, що «прихильники глобальної партії війни використовують Грузію та Україну як гарматне м'ясо проти Росії».

Сам мітинг відбувається на підтримку закону про іноагентів, який, незважаючи на критику Європи, просуває правляча партія.

Мер Тбілісі, колишній футболіст київського «Динамо» Каха Каладзе на мітингу заявив, що «Захід через НУО та НКО намагався сказати мешканцям Грузії, що «чорне – це біле, а пропаганда ЛГБТ – це добре».

▶ ️Як країна, яка до України стала чи не найбільшою жертвою агресії росії, такими швидкими темпами повертається у лоно москви? Я не кажу про всіх грузин - серед них багато наших друзів та європейських прихильників - але чому більшість вибирає цю промосковську владу? А мітинг, який ви бачите, з радістю транслює російське телебачення.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18958

Новости портала «Весь Харьков»

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