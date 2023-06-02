В Україні перевірять усі наявні укриття, — прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в Києві.

У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей", — сказав прем’єр.

Джерело: https://t.me/znua_live/95884

-----

На дворі 21 століття. Технології дозволяють запалити лампочку в своїй квартирі знаходячись за 20 000 км на іншому боці планети.

А в нас досі сумашедша тьотка в реєстратурі видає білєтік на прийом до лікаря і бухий охоронець на стільчику, що вершить долі дитини і двох жінок під час обстрілу.

Що заважає поставити електронні замки на дверях у сховища і зробити кнопку на пульті охорони у поліції / військовій адміністрації?

Щойно повітряна тривога почалася - оператор в кабінеті "клац!" і всі замки по місту відкрилися. І всі люди спокійно зайшли.

Повітряна тривога закінчилася - люди повиходили, оператор клац і замки замкнулися, щоб в укриттях бомжі не влаштовували оргії.

Просто побудуйте систему. І нехай буде один кабінет, один оператор і на електронному екрані всі двері і замки від них.

Всі ті повідомлення від "супер-розвідників" про "ракет на 2-3 обстріли" виявилися помилковими. Цензура в марафоні лиш завадила їм заперечити. Це зіграло дурний жарт з Україною і ще рік тому завадило планувати, що обстріли на довго, і готуватися.

Та готуватися не піздно і зараз.

Джерело: https://www.facebook.com/johnsmith4enko

-----

Опыт Израиля по обустройству бомбоубежищ в городах, находящихся рядом с сектором Газа может быть полезен Украине.

До Сдерота или Ашкелона ракеты летят очень быстро и под убежища переделаны автобусные остановки. По всему городу — на пляжах, в школах, на детских площадках стоят простые бетонные коробки. Они устанавливаются очень быстро и не стоят безумных денег. Их можно массово готовить на любом заводе ЖБИ.

Джерело: livejournal.com

Новости портала «Весь Харьков»