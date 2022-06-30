Siemens обвинил кремль во лжи относительно причин остановки поставок газа в Германию

Немецкая компания Siemens Energy опровергла заявления российской федерации о том, что поставки газа в Германию якобы были ограничены после того, как компания не вернула из ремонта турбину для трубопровода «Северный поток».

Об этом заявил исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер в интервью изданию Süddeutsche Zeitung, говорится в сообщении Bloomberg.

«Очень удобно втягивать компанию, которая хорошо известна в российской федерации. Даже если бы это было так (отказ вернуть турбину после ремонта – ред.), это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа «, — заявил Джо Кезер.

Источник: sprotyv.info

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