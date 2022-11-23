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Система «Мир» потерпела крах за рубежом

Система «Мир» потерпела крах за рубежом

Система «Мир» потерпела крах за рубежом: из девяти стран, где она работала, в шести местные банки отказались от сотрудничества из-за риска санкций — Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что Банк россии оказался не готов к такому уровню давления и вынужден теперь спешно искать альтернативы, чтобы россияне могли расплачиваться хоть где-то. Не смешите наши «Искандеры» и санкции не работают.

Помимо Узбекистана, от сотрудничества с системой «Мир» отказались турецкие, кыргызстанские, таджикистанские, вьетнамские и казахстанские банки. Частично работу с системой сохранили только Армения, Беларусь и Казахстан, на сайте «Мира» уже убрали раздел с иностранными партнерами системы.

#МИР #санкции #банки

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6581

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