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Слова Бербок визвали бурхливу реакцію Пекіну

Слова Бербок визвали бурхливу реакцію Пекіну

Очільниця МЗС Німеччини Бербок назвала диктатором китайського лідера Сі Цзіньпіна. Пекін заявив про "провокацію" і направив протест.

"Китай засуджує та відкидає висловлювання німецької сторони, які є безвідповідальними, суперечать фактам, порушують дипломатичний протокол та є політичною провокацією.

Китай уже направив протест дипломатичними каналами", — заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Заява Бербок прозвучала в інтерв’ю американському телеканалу Fox News напередодні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Якби путін виграв цю війну, який це був би знак? Яким знаком це буде для інших диктаторів світу, таких як Сі, голова Китаю?", — сказала тоді Бербок.

Раніше диктатором Сі Цзіньпіна назвав президент США Джо Байден. Реакція Пекіна була такою самою.

Джерело: https://t.me/znua_live/112992

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