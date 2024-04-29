У Німеччині завершили випробування танка Challenger 3

Цього тижня в Німеччині відбулися бойові стрільби танка Challenger 3, який в майбутньому надійде на озброєння британської армії.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х.

Challenger 3 є одним з найкращих танків, який коли-небудь експлуатувався британською армією.

Ця версія серії Challenger включає сучасну башту з більш потужною гладкоствольною гарматою, сумісною з боєприпасами НАТО, покращені сенсори, вдосконалену броню і систему активного захисту.

Кваліфікаційні бойові випробування включали перші постріли з танка Challenger 3 по мішенях з різних відстаней для підтвердження точності. Випробування проводились під керівництвом Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) Великої Британії і Rheinmetall на полігонах Rheinmetall для забезпечення відповідності стандартам НАТО щодо нової зброї та боєприпасів.

▶ ️Challenger 3 - це надсучасний танк. Він матиме вирішальне значення для боєздатності армії і внеску Великої Британії в НАТО, діючи як стримуючий фактор для наших супротивників, - сказав міністр з питань оборонних закупівель Джеймс Картлідж.

Будучи основним бойовим танком армії, Challenger 3 залишатиметься на озброєнні щонайменше до 2040 року.

Challenger 3 поставляється компанією RBSL за контрактом вартістю 800 мільйонів фунтів стерлінгів.

Джерело: pravdatutnews.com

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