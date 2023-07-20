Сім'я творця "Ланцетів" володіє нерухомістю в Британії, а син працює в ООН.

Дружина та син конструктора російських бойових дронів "Ланцет" Олександра Захарова – Світлана та Лаврентій Захарові – з 2018 року володіють в елітному районі Лондона квартирою вартістю 1,5 млн фунтів стерлінгів.

Видання "Важные истории" зазначає, що дружина Захарова Світлана, син Микита та дочка Марія беруть активну участь у бізнесі, пов'язаному з виробництвом безпілотників.

Молодший син Лаврентій вже кілька років живе за кордоном та працює в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR).

Джерело: https://t.me/liganet/29374

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