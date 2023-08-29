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Сьогодні День пам’яті захисників України

Сьогодні День пам’яті захисників України

29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Для відзначення дня пам’яті та героїзму загиблих захисників було обрано саме цю дату, оскільки її приурочено воєнним подіям 2014 року у протистоянні російським окупантам на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат під час АТО/ООС.

Символікою цього дня є квітка соняшника, адже в серпні 2014 року на полях саме із цією рослиною полягло багато українських воїнів.

Герої не вмирають! Вічна пам'ять і слава полеглим за Україну!

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6555

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