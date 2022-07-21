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Спека у Великобританії відключила сервери Google Cloud і Oracle

Спека у Великобританії відключила сервери Google Cloud і Oracle

Сервери Google Cloud і Oracle, розташовані у Великій Британії, у середу зіткнулися з перебоями, пов’язаними з охолодженням, оскільки країна пережила рекордну спеку, яка досягала 104 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм) . Обидві компанії звинувачують температуру в неочікуваних відключеннях.

На своїй сторінці статусу Google Cloud Google зазначає, що в одному з центрів обробки даних у Великій Британії стався «збій, пов’язаний з охолодженням». «Це призвело до часткового збою пропускної здатності в цій зоні, що призвело до припинення роботи віртуальної машини [віртуальної машини] та втрати машин для невеликої групи наших клієнтів», — заявляє Google. Компанія додає, що вона також «вимкнула» деякі зі своїх машин, щоб запобігти подальшому пошкодженню.

Як зазначили The Register і Bleeping Computer , Oracle має подібне повідомлення для клієнтів на своїй сторінці статусу, але прямо вказує на «несезонну температуру» у Великобританії як причину збою. Розробник програмного забезпечення вимкнув деякі зі своїх машин, щоб запобігти системним збоям раніше сьогодні, але його останнє оновлення вказує на те, що сервіс повільно повертається в режим онлайн. Oracle каже, що температура в центрі обробки даних «досягнула працездатного рівня», але все ще працює над відновленням системи охолодження.

Хоча незрозуміло, скільки користувачів торкнуться обидва збої, збої можуть спричинити проблеми для користувачів, які використовують служби Oracle і Google Cloud для розміщення своїх веб-сайтів.

Інфраструктура Великої Британії просто не створена для того, щоб витримувати екстремальні рівні спеки, що є незвичайним для країни, навіть влітку. Крім пошкодження центрів обробки даних, спека перервала рух по всій країні.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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