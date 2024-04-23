Ріші Сунак сьогодні оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні

На доповнення до американської допомоги (а вона буде!) Прем’єр Британії Ріші Сунак сьогодні, 23 квітня, вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні.

Додаткове фінансування розміром 500 млн фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки.

Пакет допомоги містить:

● 60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати,

● понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow,

● понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів,

● майже 4 млн боєприпасів.

За матеріалами: https://t.me/c/1496296645/18875

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