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Спортсмены-гимнасты "разгромили" вагон "Укрзалізниці"

Спортсмены-гимнасты разгромили вагон Укрзалізниці

Провідниця поїзда "Укрзалізниці", що курсував за напрямком Дніпро – Одеса, показала, якими неприбраними залишили після себе купе юні спортсмени, які їхали у вагоні.

Відповідний ролик опублікувала у Facebook користувачка Світлана Ляшенко (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах жінка показує декілька купе, де видно неприбрану постіль на місцях, сміття на столах і під ними, а також обірвані завіски на вікнах. За її словами, такі "подарунки" залишили гімнасти з Дніпра.

Кадри з купе

"Тільки що покинули вагон юні обдарування, гімнасти, які приїхали на змагання з Дніпра. Подивіться, що залишили на згадку про себе. Дякую вам велике, дітки", – каже провідниця на відео.

Кадри з купе у вагоні поїзда Дніпро – Одеса

У коментарях під ним піднялася хвиля обурення. Деякі користувачі мережі заявили, що це робота провідників – стежити за порядком у вагоні й прибирати подібне. Але більшість стала на захист того, хто зняв ці кадри. Люди назвали дітей "свинями", і вказали, що така їхня поведінка – ознака неправильного виховання як з боку батьків, так і тренера.

Коментарі користувачів

"Батьки, вчіть своїх нащадків прибирати срач за собою. І цінувати чужу працю. Це ваша майбутня старість", "Зазвичай провідник будить за 40 хвилин до станції прибуття і просить здати постіль, контролює цей процес", "Це двомісне купе, мабуть, люди вирішили, що раз квитки так дорого коштують, то можна собі таке дозволити", "До чого тут дорого або недорого? Це виховання, точніше його відсутність", "Що за свинство. Коли народ навчитися берегти казенне майно і працю чужих людей. А потім скаржаться, що вагони брудні, все зламано і будуть знімати відео й викладати", "Дуже правильно, що ви це показали", "Мами і тата, вчіть дітей із дитинства бути людьми", – прокоментували користувачі.

Реакція користувачів мережі

Реакція користувачів

Источник: OBOZREVATEL

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Темы: подростки

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