Стало відомо, чи чекає на Харків дефіцит овочів та фруктів через окупацію територій

По Україні не буде дефіциту овочів та фруктів через тимчасову окупацію південних регіонів. Про це повідомили у Міністерстві агрополітики, пише Українська аграрна конфедерація.

"Через тимчасову окупацію південних територій країни українці можуть відчути обмежену пропозицію ранніх овочів та фруктів, але ненадовго - у міру дозрівання цих культур у Центральній, Західній, Північній Україні та від українських тепличних господарств, із затримкою два-три тижні, це питання буде вирішено”, - повідомив директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

Зазначається, що цього року на Херсонщині овочевими культурами було засіяно 40 тис. га землі, що становить близько 15% урожаю овочів по Україні. Однак за рахунок п'яти областей Центральної України, які також є найбільшими виробниками овочів, урожай вийде на рівні 34,22% до збору країни.

Ігор Віштак додав, що в Україні завжди було надвиробництво плодово-ягідних культур. Тому такі найбільші виробники плодів та ягід, як Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська області зможуть забезпечити потреби українців.

Нестачу кавунів, які традиційно вирощували на Херсонщині, частково компенсує врожай із Центральної та Південної України, однак у Міністерстві агрополітики зазначили, що на низьку вартість баштанних культур цього року розраховувати не варто.

У відомстві додали, що вартість овочів, фруктів та ягід зараз залежать від зміни логістичних маршрутів та вартості пального.

Нагадаємо, в Україні стартував сезон малини. Наразі її мало у продажу, і експерти впевнені, що низьких цін на малину не буде. Сьогодні вартість ягоди в одному із мережевих супермаркетів – 97.99 грн/кг, а на ринку – 95 грн/кг.

Висока ціна пояснюється коливаннями курсу валют та проблемами з логістикою. На думку експертів, також є суттєва проблема в тому, що через бойові дії люди масово поїхали за кордон, тому збирати ягоди цього року нікому.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»