Страхователей ядерных рисков призвали прекратить сотрудничество с рф и беларусью

Национальный банк призвал международные страховые объединения по вопросам ядерных рисков прекратить сотрудничество с россией и беларусью и поддержать Украину.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк Украины обратился с письмом к Объединению страховщиков по вопросам ядерных рисков (Nuclear Risk Insurers) и Пулу ядерного страхования (Nuclear Insurance Pool) с просьбой прекратить какие-либо деловые отношения с ядерными страховыми пулами и страховыми компаниями рф и ее сообщницы рб", – говорится в сообщении.

В то же время Национальный банк выразил надежду на продолжение полноценного сотрудничества международных страховых объединений по вопросам ядерных рисков с Ядерным страховым пулом Украины.

Сложившаяся в Украине ситуация осложнила перестрахование ядерных рисков. Российские захватчики временно контролируют территорию Чернобыльской и Запорожской АЭС. Под потенциальной угрозой находятся опытная ядерная установка «Источник нейтронов» и хранилище ядерных материалов Харьковского физико-технического института, которые с первых дней войны – под огнем противника. К сожалению, ядерные риски могут значительно возрасти в краткосрочной перспективе. Поэтому сегодня крайне важно принимать риски перестрахования для всех ядерных объектов Украины, обеспечивая таким образом их финансовую защиту, говорится в обращении Национального банка.

«Помня трагедию Чернобыля и Фукусимы-1, международное сообщество не имеет права игнорировать преступные действия рф возле ядерных объектов Украины. Агрессор подвергает все человечество ядерной опасности. Просим усилить международное давление на рф и рб и сказать решительное «нет» сознательному созданию угроз гражданским ядерным объектам», – прокомментировал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Как сообщал Укринформ, российские войска захватили Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта. Чернобыльская АЭС была захвачена российскими войсками еще в первый день агрессии – 24 февраля.

24 февраля российский президент владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Источник: ukrinform.ru

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