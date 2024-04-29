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НБУ другий тиждень не купує валюту на міжбанку

НБУ другий тиждень не купує валюту на міжбанку

За тиждень з 22 по 26 квітня Національний банк України не купував валюту на міжбанку, при цьому продав 532,35 млн дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 22 по 26 квітня Нацбанк продав 532,35 млн дол, що на 162,75 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, не було куплено жодного долара.

Загалом від початку року Нацбанк продав 7,992 млрд дол, тоді як купив 104.6 млн дол.

Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Нагадаємо:

За тиждень з 15 по 19 квітня Національний банк України не купував валюту на міжбанку, при цьому продав 695,1 млн дол.

Джерело: epravda.com.ua

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