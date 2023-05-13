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Студентов Пензенского университета призвали доносить на сокурсников, поведение которых «кажется странным»

Студентов Пензенского университета призвали доносить на сокурсников, поведение которых «кажется странным»

На сайте Пензенского государственного университета опубликовано заявление, в котором со ссылкой на ФСБ сообщается о вероятности диверсии или теракта в области. Его якобы планируют совершить несколько молодых людей в возрасте от 15 лет до 21 года.

Руководство вуза просит студентов «проанализировать свой круг общения» и обратить внимание на тех сокурсников, которые «стали более скрытными, изменили свои интересы или устоявшийся распорядок жизни». Учащимся предлагают доносить на таких людей руководству вуза и его работникам. В заявлении говорится, что это якобы «поможет спасти много жизней».

Джерело: https://t.me/c/1059135528/55587

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