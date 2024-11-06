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Суд у Пенсильванії дозволив Ілону Маску роздавати виборцям по $1 млн

Суд у Пенсильванії дозволив Ілону Маску роздавати виборцям по $1 млн

(https://www.reuters.com/legal/judge-weighs-challenge-elon-musks-1-million-voter-giveaway-2024-11-04/)

Раніше мільярдер пообіцяв ці кошти випадковим людям, які підпишуть його петицію про свободу слова і право на зброю.

Але адвокати визнали, що гроші розподіляються на основі того, хто є «найкращим речником протрампівської програми». Так Маск роздав уже $16 млн громадянам у хитких штатах.

Прокурор стверджував, що ці виплати є «незаконною лотереєю». Суддя відхилив заяву і сказав, що аргументує рішення пізніше.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49698

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