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Суд у Пенсильванії дозволив Ілону Маску роздавати виборцям по $1 млн
(https://www.reuters.com/legal/judge-weighs-challenge-elon-musks-1-million-voter-giveaway-2024-11-04/)
Раніше мільярдер пообіцяв ці кошти випадковим людям, які підпишуть його петицію про свободу слова і право на зброю.
Але адвокати визнали, що гроші розподіляються на основі того, хто є «найкращим речником протрампівської програми». Так Маск роздав уже $16 млн громадянам у хитких штатах.
Прокурор стверджував, що ці виплати є «незаконною лотереєю». Суддя відхилив заяву і сказав, що аргументує рішення пізніше.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/49698
Темы: пропаганда, суд, США