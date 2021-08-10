Сына британской королевы обвиняют в сексуальных домогательствах

Британка Вирджиния Джуфре подала иск в федеральный суд в Нью-Йорке на сына королевы Елизаветы 61-летнего принца Эндрю, который 20 лет назад якобы принуждал ее к тому времени несовершеннолетнюю к сексуальным контактам. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что 38-летняя Джуфре впервые обвинила британского монарха в сексуальных домогательствах в декабре 2014 года, когда рассматривалось дело миллиардера Джеффри Эпштейна, которого судили за вовлечение несовершеннолетних в секс-бизнес. Тогда британка рассказала, что Эпштейн при посредничестве своей помощницы Гислейн Максвелл заставлял ее заниматься сексом со своими друзьями, в том числе с принцем Эндрю.

По словам Джуфре, Эпштейн "используя свои мощные связи, богатство и власть» заставлял ее на тот момент 17-летнюю вступать в сексуальный контакт с британским монархом трижды: в поместье Эпштейна в Нью-Йорке, а также в Лондоне и на Виргинских островах .

«Я призываю принца Эндрю к ответу за то, что он со мной делал. Богатые и могущественные не освобождаются от ответственности за свои поступки», - прокомментировала Джуфре.

Истица обвиняет монарха в сексуальном насилии и нанесении ей эмоционального стресса и требует в том числе выплатить ей соответствующую компенсацию, сумма которой не уточняется.

В 2014 году женщина в ходе дела против Эпштейна предоставила в суд фотоснимок, на котором изображена она и принц Эндрю вместе с сообщницей Джеффри Еппштейна Гислейн Максвелл, против которой в 2020 году возбудили дело за вербовку и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

В Букингемском дворце отрицают предыдущие обвинения Джуфре против принца Эндрю в 2014 году и назвали их безосновательными.

Тем не менее, в 2019 году монарх вынужден был временно не участвовать в королевских церемониях из-за своего интервью BBC, в котором рассказал о знакомстве с миллиардером Джеффри Эпштейном и 17-летней Вирджинией Джуфре. Он отрицал любую интимную связь с несовершеннолетними, в том числе и с Джуфре.

Агентство Телевидения Новости