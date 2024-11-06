Терористичні росія і кндр інтернаціоналізують війну в Україні
Центр стратегічних комунікацій пояснює
За даними українських розвідувальних служб, у курській області вже перебувають 11 тисяч солдатів з північної кореї.
▶ В обмін на солдатів пхеньян отримає від москви до 700 тисяч тонн рису на рік, а також космічні і, ймовірно, військові технології.
▶ Залучення північнокорейських солдатів у війну проти України є актом значної ескалації з боку росії і фактичною інтернаціоналізацією війни.
▶ Реакція світу на військовий союз москви і пхеньяна має бути вагомішою, оскільки це заохочує путіна і кім чен ина до подальших агресивних дій.
▶ рф також планує підписати угоду про «всеосяжну співпрацю» з Іраном, який вже зараз є фактичним співучасником російської агресії проти України.
▶ Продовження посилення військової та політичної підтримки України стане пропорційною відповіддю на загрозу з боку альянсу москви і пхеньяна.
Джерело: https://t.me/spravdi/42667