Терористичні росія і кндр інтернаціоналізують війну в Україні

Центр стратегічних комунікацій пояснює

За даними українських розвідувальних служб, у курській області вже перебувають 11 тисяч солдатів з північної кореї.

▶ В обмін на солдатів пхеньян отримає від москви до 700 тисяч тонн рису на рік, а також космічні і, ймовірно, військові технології.

▶ Залучення північнокорейських солдатів у війну проти України є актом значної ескалації з боку росії і фактичною інтернаціоналізацією війни.

▶ Реакція світу на військовий союз москви і пхеньяна має бути вагомішою, оскільки це заохочує путіна і кім чен ина до подальших агресивних дій.

▶ рф також планує підписати угоду про «всеосяжну співпрацю» з Іраном, який вже зараз є фактичним співучасником російської агресії проти України.

▶ Продовження посилення військової та політичної підтримки України стане пропорційною відповіддю на загрозу з боку альянсу москви і пхеньяна.

Джерело: https://t.me/spravdi/42667

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