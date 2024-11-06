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Трамп перемагає Гарріс та стає 47 президентом США

Трамп перемагає Гарріс та стає 47 президентом США

Республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться у Білий дім, набравши необхідну для перемоги кількість голосів виборників, повідомляє УНІАН із посиланням на The Hill.

За прогнозами, Дональд Трамп, отримавши вирішальну перемогу в штатах Пенсільванія та Аляска, здобув необхідні 270 голосів виборників і повертається до Білого дому майже через чотири роки після скандального відходу з посади.

Ця перемога робить його першим президентом із часів Гровера Клівленда, який зміг виграти другий термін після перерви. Кампанія 2024 року була насиченою подіями, зокрема через судові процеси проти Трампа, спроби на його життя та заміну демократичного кандидата: Джо Байдена замінила Камала Гарріс.

Трамп здобув перевагу у «хитких» штатах Джорджія та Північна Кароліна, що допомогло йому розбити так звану «блакитну стіну» демократів. Він посилив підтримку серед латиноамериканських виборців, молодих чоловіків і жителів сільської місцевості. Одним із ключових факторів перемоги стали обіцянки щодо масштабної депортації, зниження податків, введення загальних мит і реформ у сфері освіти та екології.

Відповідно до стратегії, Трамп прагне просунути консервативні зміни в уряді, включно з призначеннями до Верховного суду, що може надати республіканцям значну перевагу у правових питаннях на десятиліття вперед. Його перемога означає не лише політичне повернення, а й шанс ще раз вплинути на політику країни.

Агентство Телевидения Новости

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