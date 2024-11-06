● Офіційно: перші зіткнення ЗСУ з солдатами КНДР вже відбулися. Про це повідомив міністр оброни України Рустем Умєров. Це були «невеликі сутички», а не скоординоване зіткнення за участю всіх сил. За словами міністра, корейці маскуються під бурятів і змішуються з російською армією.

● Австралия передаст Украине 14 морских катеров RHIB, – Минобороны страны.

● Глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що на найближчій міністерській зустрічі НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною. Про це він сказав в ефірі TVN24 та підкреслив, що це розглядається в контексті самооборони.

● ЕС начал расследование импорта российской нефти через Турцию в обход санкций.

● Генсек НАТО: россия усиливает гибридные атаки на Европу.

● Суды начали отменять результаты парламентских выборов в Грузии. На 30 избирательных участках была нарушена тайна голосования.

● Западные спецслужбы обнаружили зажигательные устройства, которые были частью тайной операции рф, которая должна была спровоцировать пожары на гражданских самолетах. Устройства вспыхнули в июле в логистических центрах DHL в Лейпцига и Бирмингеме. Следователи и разведывательные агентства в Европе установили, что во "взрывных посылках" содержались электромассажеры, которых начинили веществом на основе магния. Следователи пришли к выводу, что они были частью более широкого заговора российских спецслужб и в последствии планировали ещё отправить в США и Канаду.

● Европейские газовые хранилища заполнены почти на 100%.

● Доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2021 году до 18% к июню 2024 года, в то время как импорт от надежных партнеров, таких как Норвегия и США, увеличился.

● У Великій Британії країни-партнери обговорили навчання українських військових на 2025 рік.

● Немецкий оборонный концерн Rheinmetall вскоре завершит строительство второго военного предприятия в Украине, - генсек НАТО Марк Рютте.

● Тайвань развернул на своей территории 11 пусковых установок американских РСЗО HIMARS, способных вести огонь оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

● Японія вивела на орбіту новий супутник військового зв’язку за допомогою вітчизняної ракети-носія H3.

● Украина выиграла для Запада время для подготовки к войне, однако Европа не воспользовалась им и "скандально плохо" подготовлена к возможному вторжению рф. И путин об этом знает, - Эдвард Лукас в колонке The Times.

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● «Запад рубит сук, на котором сидит». Лавров предрек крах доллара из-за санкций против россии

● Прокуратура Германии сняла все обвинения в отмывании денег и уходе из-под санкций с одного из главных nymuнских "кошельков" - олигарха Усманова. Более того, ранее суд Гамбурга вообще запретил СМИ распространять "дезинформацию" о том, что Усманов представляет финансовые интересы Пymuна и занимается его бизнес-вопросами.

● российские нефтяные компании испытывают нарастающие сложности с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, оснащенных импортным оборудованием. В результате объем простаивающих мощностей по нефтепереработке в 1,5 раза превысит план — вместо 1,2 млн тонн это будет 1,8 млн - Reuters.

● Так как аукционы по ОФЗ отменяются один за одним, а ставка высокая и платить купоны нужно, то с января по сентябрь этого года ЦБ выплатил больше чем привлек денег на 850 млрд рублей. Это практически пирамида ГКО.

● В россии предложили запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет.

● Крупнейшие покупатели российского угля резко сократили закупки.

● Силовики приготовились автоматически выявлять «экстремистскую идеологию» в соцсетях россиян.

● российские компании обнаружили нехватку 600 тысяч инженеров.

● Доллару, как мировой резервной валюте подписан приговор, - заявил Сергей Лавров в ходе выступления на научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». (Согласно статистике SWIFT, доля $ в мировой торговле в 2024 достигла 12-летнего максимума: 49,07% всех транзакций мира)

● ЦБ пообещал мягкую посадку экономики рф.

● В Нижнем Новгороде на Дне народного единства показали муляж убитого украинского военнослужащего. Манекен солдата ВСУ положили среди праздничных палаток на главной площади города. На стендах вокруг информация об истории Украины, нацизме и «трофейное» оружие, с которым предлагают сфотографироваться.

● Число легальных трудовых мигрантов в рф выросло на 41%, — пресс-служба МВД рф. Стахановскими темпами путин строит халифат.

● Бразильская компания TOTVS вышла из совместного предприятия с российским IT-холдингом НКК. СП создавалось для разработки аналога софта немецкой SAP почти 10 лет назад, то есть задолго до того, как последняя прекратила работу в россии. ERP-платформа «Ма-3» теперь, по мнению игроков IT-рынка, станет полностью отечественной, что снизит риски, связанные с иностранным участием в критически важных проектах.

● Горох в обмен на мандарины. россия возвращается к бартерной торговле 1990-х из-за проблем с платежами.

● путин может отправить россиян воевать за КНДР в случае войны на Корейском полуострове.

● Грузия купила у россии рекордный объём пива. Импорт алкогольного напитка с января по сентябрь вырос на 26% год к году — до рекордных $1,7 млн. Это максимальный результат за всё время сбора статистики.

● Детям до 14 лет могут запретить доступ к соцсетям в россии — вход сделают исключительно по паспорту. госдура вскоре рассмотрит такую инициативу. Платформы, отказавшиеся выполнить новые правила, могут быть заблокированы. Возможный закон связан с угрозами в виде террористического контента и «групп смерти».

● путин впервые назначил СВОшника губернатором. СМИ выяснили, что он не воевал. Евгения Первышова был назначен временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. Первышов служил в подразделении «Каскад», предназначенном для чиновников, дислоцированном далеко от фронта.

● В россии за неделю произошло уже два ограбления с похищением сливочного масла. В москве двое мигрантов с ножами ограбили «Пятерочку», забрав 25 пачек масла. А в Екатеринбурге из «Молочного места» вынесли всё сливочное масло, несколько шоколадных коктейлей и деньги из кассы. За 2024 год цена на сливочное масло в стране подскочила более чем на 20%.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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