Тайфун «Лан» накрив Японію, людей закликають шукати порятунку

Тайфун «Лан», що наближався з Тихого океану, рано у вівторок вийшов на сушу на південному краю префектури Вакаяма, приблизно за 250 миль на південний захід від Токіо, принісши проливні дощі і сильний вітер на значну територію центральної і західної Японії, рухаючись на північ.

Майже 900 авіарейсів в Японії було скасовано, а 240 000 людей отримали наказ переїхати в безпечне місце, коли повільний тайфун перетнув головний японський острів Хонсю неподалік від стародавньої столиці Кіото, знеструмивши десятки тисяч будинків, повідомляє New York Post.

У кількох районах утворилися торнадо, але вони не завдали значної шкоди.

До вечора центр шторму, який ослаб до сили тропічного шторму, наблизився до Японського моря, хоча синоптики попереджали, що концентровані дощі все ще можливі на значній території.

У деяких районах центральної Японії за 24 години до 7:00 вечора випало 23 дюйми опадів.

Близько двох десятків людей отримали поранення, один з них перебуває у важкому стані, повідомило громадське телебачення NHK.

Влада заявила, що створила евакуаційні центри в безпечних будівлях і на височинах для жителів 11 префектур, яким Агентство з пожежної безпеки і ліквідації наслідків стихійних лих наказало шукати укриття.

Окрім перебоїв в авіасполученні, небезпечний дощ і вітер призвели до закриття деяких доріг і призупинення десятків залізничних рейсів, хоча до вечора вівторка деякі дороги знову відкрилися.

За даними комунальних служб, відключення електроенергії торкнулося майже 90 000 домогосподарств у центральних і західних регіонах.

Агентство Телевидения Новости