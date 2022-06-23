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Танкери з російською нафтою дедалі частіше зникають з радарів посеред океану

Танкери з російською нафтою дедалі частіше зникають з радарів посеред океану

Танкери, що перевозять російську нафту, дедалі частіше вимикають свою локацію в Атлантичному океані – схожа тактика використовується для купівлі підсанкційної нафти з Ірану та Венесуели.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні дані.

За останні 10 днів щонайменше три танкери зникли з систем відстеження суден (AIS), коли вони наближалися до Азорських островів – крихітної групи островів за 1500 км від материкової Португалії.

Ймовірно, що вони перекидали свої партії на інші судна. Такі "передачі" вантажів не відбувалися до того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, тим паче – з вимкненою локацією.

Мотивація для цього остаточно не зрозуміла. Наприклад, деякі покупці можуть прагнути купувати російську нафту якомога приватніше. Хоча Євросоюз у шостому пакеті санкцій запровадив ембарго на російську танкерну нафту, воно повністю набуває чинності лише в грудні.

Деякі російські вантажі також починають зникати з поля зору на шляху до Азії, зазначає агентство.

Хоча перевантаження нафти з меншого судна на більше є звичним явищем на ринку, а російські судна роками розташовувалися біля узбережжя Данії з вимкненою локацією, останнім часом — також у Середземному морі та навіть біля Азорських островів.

Источник: epravda.com.ua

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