Страны ОПЕК обсуждают увеличение добычи нефти, пишет WSJ

(https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-eyes-opec-production-increase-ahead-of-embargo-price-cap-on-russian-oil-11669040336).

По словам ее представителей - до +500 000 баррелей в день. Окончательно этот вопрос будет решен на заседании 4 декабря. Дата выбрана неспроста. На следующий день, 5 декабря, вступит в силу эмбарго Европейского союза на российскую нефть, а также ожидается, что государства G7 введут ценовой потолок на продажу российской нефти.

Как известно, предыдущее решение ОПЕК было прямо противоположно по сути - сокращение добычи на 2 млн баррелей в день. После него США, президент Байден и все кто рассчитывал на, прежде всего Саудовскую Аравию, были очень разочарованы. Белый дом заявил , что сокращение производства подорвало глобальные усилия по прекращению войны россии в Украине. Также это рассматривалось как политическая пощечина президенту Байдену перед промежуточными выборами в Конгресс в условиях и без того высокой инфляции, в том числе и на топливо. В итоге отношения между Саудовской Аравией и США ухудшились. Все ждали ответа от первой экономики мира и он, судя по всему, уже дан. И, как большинство современных политических решений, оказался ассиметричным.

Разговоры об увеличении добычи пошли после того, как администрация Байдена сообщила судье федерального суда, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман должен, как фактический глава королевства, иметь иммунитет от федерального судебного иска США, связанного с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Принц обоснованно подозревается в том, что это он отдал приказ и направил людей убить и расчленить тело Хашогги. И вот теперь получается, что бин Салману пошли навстречу, и его готовы не преследовать за убийство в США, а значит везде.

Попытка объяснить политикой будущее решение по увеличению добычи лежит на поверхности. Экономическая конъюнктура для подобного решения совсем не подходящая. С начала ноября мировые цены на нефть упали более чем на 10%. Нефть марки Brent в понедельник торговалась на уровне около $87 за баррель, a WTI впервые с сентября упал ниже $80 за баррель. При этом еще раз стоит напомнить: увеличение добычи приводит к падению цен, а сокращение ведет к их росту. То есть, после решения 4 декабря цена еще уменьшится.

Если первопричина политика – стоит заметить, выгодная Украине политика – то есть и другое объяснение. Оно сейчас используется, когда узнавшие о готовящемся “решении 4 декабря” журналисты, пытаются узнать подробности. Им объясняют, что увеличение добычи вызвано ожиданиями того, что зимой вырастет потребление нефти. И спорить с этим в отопительный сезон:) трудно. Ожидается, что спрос на нефть вырастет на 1,69 млн баррелей в сутки до 101,3 млн баррелей в сутки в первом квартале 2023 года.

Но каковы бы в итоге ни были даны объяснения, увеличение добычи – прекрасная новость. Это будет “тройной удар” по главному источнику наполнения россбюджета – нефти. Увеличение добычи + эмбарго ЕС на росснефть + введение потолка цен G7 обязательно отразится на поступлениях средств. И даже если рф попытается компенсировать последствия “теневыми” продажами сырья, полностью оправиться от удара им не удастся. Сокращение средств автоматически ведет к экономии, сокращению финансирования, сворачиванию производств, выходу из войны.

Санкции не остановят войну, но очень сильно ударят по российским возможностям ее вести. Более того - уже бьют. Согласно подсчетам Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-21/russia-loses-90-of-its-key-european-market-before-sanctions?srnd=premium-europe), рф уже потеряла более 90% своего рынка в северных странах ЕС, которые ранее были главными в структуре поставок нефти с балтийских и арктических терминалов. Ситуация с нефтью ложится в основу другой, более глобальной надстройки: активные действия ЗСУ + ухудшение экономической ситуации рф + экономическая поддержка Украины странами Запада + “Рамштайн” + дрейф Китая и Индии от рф + брожения в самой рф гарантировано приведут к ее выходу из войны.

Джерело: https://t.me/blacklampa/7653

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