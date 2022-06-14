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За 100 дней войны против Украины Россия получила €93 млрд от экспорта ископаемого топлива
Об этом пишет Le Figaro.
● Большая часть поставок была направлена в ЕС: на его долю пришёлся 61% российского экспорта ископаемого топлива на сумму около €57 млрд. Другими крупными покупателями стали Китай (€12,6 млрд), Германия (€12,1 млрд) и Италия (€7,8 млрд).
● Доходы рф в основном обеспечивались за счет продажи сырой нефти, в меньшей степени - за счет газа, нефтепродуктов, СПГ и угля.
Капец, конечно, но здесь нужно учитывать тот фактор, что страны ЕС, предвидя эмбарго, набирали всего этого добра впрок. В дальнейшем данные показатели будут неуклонно снижаться.
Источник: https://t.me/Sharpreview/14765