Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:08
Просмотров: 104

За 100 дней войны против Украины Россия получила €93 млрд от экспорта ископаемого топлива

За 100 дней войны против Украины Россия получила €93 млрд от экспорта ископаемого топлива

Об этом пишет Le Figaro.

● Большая часть поставок была направлена в ЕС: на его долю пришёлся 61% российского экспорта ископаемого топлива на сумму около €57 млрд. Другими крупными покупателями стали Китай (€12,6 млрд), Германия (€12,1 млрд) и Италия (€7,8 млрд).

● Доходы рф в основном обеспечивались за счет продажи сырой нефти, в меньшей степени - за счет газа, нефтепродуктов, СПГ и угля.

Капец, конечно, но здесь нужно учитывать тот фактор, что страны ЕС, предвидя эмбарго, набирали всего этого добра впрок. В дальнейшем данные показатели будут неуклонно снижаться.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14765

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В России есть такой штамп "Путин не может проиграть"
Сегодня 07:36    79
Оперативна інформація станом на 06.00 14.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:34    90
В 1945 году на Нюренбергском процессе внезапно обнаружилась одна пикантная деталь
Сегодня 07:27    112
Ворог зруйнував усі три мости, які ведуть до Сєвєродонецька
Сегодня 07:18    88
«Зв'язані руки, прострілені коліна»: ще одне масове поховання мирних мешканців виявили у Бучанському районі
Сегодня 06:25    103
Греческая газета и крымские провокации российских спецслужб
Сегодня 06:16    116
Труднощі перекладу (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:00    126
Помеха сверху
Сегодня 03:55    203
Знаете, в чем самая жуть?
Сегодня 03:12    232
10 хороших новин 13 червня
Сегодня 01:37    232
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 