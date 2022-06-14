За 100 дней войны против Украины Россия получила €93 млрд от экспорта ископаемого топлива

Об этом пишет Le Figaro.

● Большая часть поставок была направлена в ЕС: на его долю пришёлся 61% российского экспорта ископаемого топлива на сумму около €57 млрд. Другими крупными покупателями стали Китай (€12,6 млрд), Германия (€12,1 млрд) и Италия (€7,8 млрд).

● Доходы рф в основном обеспечивались за счет продажи сырой нефти, в меньшей степени - за счет газа, нефтепродуктов, СПГ и угля.

Капец, конечно, но здесь нужно учитывать тот фактор, что страны ЕС, предвидя эмбарго, набирали всего этого добра впрок. В дальнейшем данные показатели будут неуклонно снижаться.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14765

Новости портала «Весь Харьков»