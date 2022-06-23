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Азия спасла добычу нефти в россии

Азия спасла добычу нефти в россии

После принятия ЕС пакета санкций по поводу частичного запрета покупки российской нефти (санкции еще не вступили в действие) произошел всплеск спроса на росснефть со стороны стран Азии. Прежде всего, Китая и Индии. Таким образом, пишет NYT, эффект от санкций введенных Западом, практически нивелирован еще до вступления их в силу.

(https://www.nytimes.com/2022/06/21/world/asia/asia-is-buying-discounted-russian-oil-making-up-for-europes-cutbacks.html)

Импорт российской нефти в Китай вырос в мае на 28% (по сравнению с апрелем) и достиг рекордного уровня. Таким образом, сейчас именно россия стала главным поставщиком нефти в Китай. До этого это была Саудовская Аравия.

Что касается Индии, то если раньше она практически не покупала росснефть, то согласно данным о поставках, которые изучила компания Kpler, сейчас это 760 тыс баррелей в сутки.

Хотя Южная Корея и Япония сократили поставки российской нефти, эти объемы составляют лишь малую часть того, что покупают Китай и Индия.

«Азия спасла добычу нефти в россии, — говорит Виктор Катон, аналитик Kpler. - россия, вместо того, чтобы падать дальше, почти близка к своему допандемическому уровню».

Источник: https://t.me/blacklampa/6379

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