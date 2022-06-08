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Які країни купляли російську нафту більше за інших?

Які країни купляли російську нафту більше за інших?

Шостий пакет санкцій Заходу вдарить по 2/3 поставок російської нафти до Євросоюзу.

Хто з країн був головним покупцем російського «чорного золота» та яких сум тепер може не дорахуватися бюджет країни-агресора?

Дивіться на інфографіці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Докладніше про наслідки нафтового ембарго — читайте далі:

Що відомо про ембарго на російську нафту?

● Як санкції зашкодять рф?

Ембарго негайно вплине на 66% імпорту російської нафти. До кінця року 90% російської нафти, яка імпортується в Європу, потрапить під заборону.

● Як це вплине на економіку рф?

Ембарго коштуватиме путіну до 10 млрд доларів на рік, за даними Bloomberg. росія буде вимушена продавати нафту Азії за значно нижчою ціною.

● Ембарго стосується усієї російської нафти?

Під санкції потрапляє нафта, яку постачають морем. ЄС вирішив тимчасово залишити можливим імпорт нафтопроводом «Дружба», від якого залежить Угорщина. Саме вона була проти запровадження повного ембарго щодо росії.

● Чому ембарго важливе для ЄС?

Це дозволить Європі відновити свою енергетичну незалежність від росії, і не дозволить москві використовувати енергію як зброю.

Источник: https://t.me/spravdi

Новости портала «Весь Харьков»

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