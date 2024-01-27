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Техасские власти начали устанавливать колючую проволоку на Игл-Пасс

Техасские власти начали устанавливать колючую проволоку на Игл-Пасс

Трамписты вводят в политический дискурс США 2 аспекта:

- "самостоятельная защита границ", т.е. автономизация штатов.

- "отделение" некоторых штатов от самих США и формирование новой "Конфедерации"

Говоря проще, Трамп разжигает сепаратизм и подкидывает в печь угли новой Гражданской Войны в США.

Фактически, нынешняя программа Трампа звучит так:

1. изоляция США от внешнего мира, полный уход во внутреннюю политику

2. расчленение американской государственности.

Одной рукой Трамп убивает внешнюю политику Америку, другой рукой - убивает внутреннее единство и вообще государство...

P.S.

Вишенка на тортик: "Медведев: образование «Техасской Народной Республики» становится всё более реальным"

Джерело: https://t.me/cynic2020/8302

Новости портала «Весь Харьков»

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