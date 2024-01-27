Техасские власти начали устанавливать колючую проволоку на Игл-Пасс
Трамписты вводят в политический дискурс США 2 аспекта:
- "самостоятельная защита границ", т.е. автономизация штатов.
- "отделение" некоторых штатов от самих США и формирование новой "Конфедерации"
Говоря проще, Трамп разжигает сепаратизм и подкидывает в печь угли новой Гражданской Войны в США.
Фактически, нынешняя программа Трампа звучит так:
1. изоляция США от внешнего мира, полный уход во внутреннюю политику
2. расчленение американской государственности.
Одной рукой Трамп убивает внешнюю политику Америку, другой рукой - убивает внутреннее единство и вообще государство...
P.S.
Вишенка на тортик: "Медведев: образование «Техасской Народной Республики» становится всё более реальным"
Джерело: https://t.me/cynic2020/8302