Техасские власти начали устанавливать колючую проволоку на Игл-Пасс

Сегодня 09:14

Сегодня 09:14

Трамписты вводят в политический дискурс США 2 аспекта:

- "самостоятельная защита границ", т.е. автономизация штатов.

- "отделение" некоторых штатов от самих США и формирование новой "Конфедерации"

Говоря проще, Трамп разжигает сепаратизм и подкидывает в печь угли новой Гражданской Войны в США.

Фактически, нынешняя программа Трампа звучит так:

1. изоляция США от внешнего мира, полный уход во внутреннюю политику

2. расчленение американской государственности.

Одной рукой Трамп убивает внешнюю политику Америку, другой рукой - убивает внутреннее единство и вообще государство...

P.S.

Вишенка на тортик: "Медведев: образование «Техасской Народной Республики» становится всё более реальным"

Джерело: https://t.me/cynic2020/8302

Новости портала «Весь Харьков»