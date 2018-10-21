Теракт в Керчи: обнародовано видео взрыва и расстрела людей

Опубликовано видео взрыва и расстрела в Керченском политехническом колледже, в результате которого погибли 21 человек.

Вполне очевидно, что российская сторона порезала видео и показала только то, что им было нужно. По информации свидетелей в Керчи, которые были в очаге теракта, помимо одиночных выстрелов были слышны очереди. А это значит, что террористов было, по меньшей мере двое. Также есть непроверенная информация, что были ранены военные. После теракта силовые структуры оцепили огромную территорию без объяснений причины.

Камеры наблюдения, установленные в здании Керченского политехнического колледжа, запечатлели момент бойни, устроенной четверокурсником Владиславом Росляковым.

На опубликованном видео видно, как Росляков спокойно заходит в здание учебного заведения, неся сумку с оружием.

Также на видео попал момент взрыва и причиненные им разрушения, после чего показан сам расстрел преподавателей и студентов колледжа.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

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