Торт не для всех: скандал в харьковской школе

В Харькове в одной из школ во время празднования девочке не дали куска торта и выставили на посмешище среди класса.

По крайней мере, так описывают инцидент в заметке на странице родительской группы в Facebook.

По словам мамы одного из учеников харьковской школы, в последний учебный день перед каникулами в классе решили устроить празднование. И девочке, родители которой не сдают на нужды класса, якобы объяснили, что по этой причине торта ей не полагается, написала мама ее одноклассника в соцсети.

Мнения пользователей соцсети разделились: одни обвиняют руководство школы, другие же - осуждают родителей деовчки за их позицию.

«Я знаю эту историю от подруги, у которой дочка учится в этом классе. Дело в том, что эту «травлю» организовала Мама из родительской тройки, которая по совместительству и учитель в этой же школе. Это было « наказание» за то, что родители не сдают деньги на фонд школы», - написала пользователь Фейсбук Вероника Аспидова.

О том, почему школьный праздник - не для всех, и что случилось на самом деле - умышленный буллинг или обычное недоразумение взрослых – говорится в сюжете Завтрак 1+1.

Агентство Телевидения Новости