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Трамп назвал своих однопартийцев «человеческими отбросами»

Трамп назвал своих однопартийцев «человеческими отбросами»

Трамп назвал нелояльных ему членов республиканской партии «человеческими отбросами». Об этом он написал в своем твиттере. По его словам, они «в определенном смысле хуже и опаснее для нашей страны, чем демократы».

«Берегитесь их, они – человеческие отбросы!» – сказал он о тех республиканцах, которые отказались вставать на его сторону в вопросе импичмента, расследование по которому сейчас ведется в Палате представителей.

В последующем твите Трамп раскритиковал адвоката Уильяма Тейлора – американского посла в Киеве, который накануне дал обвинительные показания против Трампа. Речь идет о республиканце Джоне Беллингере. Он написал, что «было бы здорово, если бы люди в администрации Трампа прекратили ставить» его противников на государственные должности. По словам Трампа, он «не знает» Тейлора.

В другом сообщении глава Белого дома выразил разочарование тем, что демократы якобы не дают республиканцам участвовать в расследовании об импичменте. В действительности республиканцы имеют равное с демократами представительство в рамках данной процедуры.

Заявления Трампа прозвучали на фоне вторжения республиканцев в зал заседаний Палаты представителей, в результате чего были сорваны слушания с участием чиновника Пентагона Лоры Купер, которая собиралась дать на Трампа показания. После пятичасового перерыва республиканцы покинули помещение, и заседание было продолжено.

Между тем адвокат Трампа Уильям Консовой на заседании федерального апелляционного суда заявил, что власти штата Нью-Йорк не смогут привлечь Трампа к уголовной ответственности, «даже если он застрелит кого-то на Пятой авеню», пишет Politico.

Тем самым адвокат проиллюстрировал позицию защиты Трампа о том, что президенту не нужно сдавать свои налоговые декларации прокурорам штата Нью-Йорк, потому что он защищен от уголовного расследования. По словам юриста, привлечение Трампа к уголовной ответственности возможно только «после отстранения президента от должности».

В 2016 году сам Трамп утверждал, что его сторонники настолько лояльны, что он может застрелить кого-то на Пятой авеню и не потерять ни одного голоса.

В то же время генеральный советник окружного прокурора Кэри Данн заявила, что «нет такой вещи, как неприкосновенность к налоговым декларациям президента».

В начале октября Федеральный суд в Нью-Йорка обязал главу Белого дома передать свои налоговые декларации и иные финансовые документы за восемь лет прокуратуре Манхэттена. Требование было озвучено в рамках расследования о сокрытии денежных выплат в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание по поводу предполагаемой сексуальной связи с американским лидером в период его избирательной кампании.

Ожидается, что дело перейдет в Верховный суд США, пишет The Hill.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: трамп

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