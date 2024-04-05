Медіакомпанію Трампа у 2022 році «врятував» російсько-американський бізнесмен, яким цікавилося ФБР — The Guardian

Компанія 45-го президента США Дональда Трампа брала екстрені кредити в траста, за яким стоїть російсько-американський бізнесмен Антон Постольников — фігурант розслідування ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки США про злиття Trump Media. Про це повідомляє The Guardian у середу, 3 квітня.

Як пише видання, 2021 року Trump Media опинилася у складній ситуації після початку розслідування регулювальних органів і через фінансові проблеми була змушена брати екстрені кредити, зокрема в ES Family Trust. Цей траст відкрив рахунок у невеликому банку Paxum Bank на карибському острові Домініка, «що найбільше відомий наданням фінансових послуг порноіндустрії».

Судячи з витоків документів, ES Family Trust діяв як фірма-прокладка співвласника Paxum Bank Антона Постольникова, племінника Олександра Смирнова — поплічника російського диктатора путіна. The Guardian зазначає, що Paxum Bank не може надавати кредити у США через відсутність банківської ліцензії, тож Постольников міг використати прокладку, «щоб допомогти врятувати Trump Media». Компанії Трампа було важко отримати кредити після атаки на Капітолій 6 січня 2021 року.

За даними журналістів, в обмін на кредити у 2 млн доларів і 6 млн доларів у 2021−2022 роках ES Family Trust мав отримати акції Trump Media. Зараз частка трасту може коштувати від 20 до 40 млн доларів.

Постольникову не пред’явлено обвинувачень, також немає ознак того, що Трамп або Trump Media знали про характер кредитів, крім того, що вони були «непрозорими». Представник Trump Media після публікації розслідування заявив, що The Guardian «поширює неправдиву версію» про зв’язки компанії з росією.

Газета також пише, що близький соратник Постольникова Михайло Шварцман, також пов’язаний з ES Family Trust, обвинувачується у відмиванні грошей та інсайдерській торгівлі акціями Digital World.

Гроші від ES Family Trust допомогли медіакомпанії Трампа «втриматися на плаву» у 2022 році, ідеться в розслідуванні. Зараз Трамп може отримати мільярди доларів від злиття Trump Media and Technology Group і компанії Digital World Acquisition Corporation, яка викупила материнську компанію Truth Social, пише The Guardian.

Джерело: nv.ua

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