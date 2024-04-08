«Мирный план» Трампа заключается в том, чтобы Украина отказалась от своих территорий, — WP

(https://www.washingtonpost.com/politics/2024/04/05/trump-ukraine-secret-plan/)

По словам людей, которые обсуждали это с Трампом, его предложение заключается в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче россии украинского Крыма и пограничного региона Донбасса.

По мнению Трампа, и россия, и Украина «хотят сохранить лицо, хотят найти выход», и что люди в некоторых частях Украины якобы «были бы не прочь быть частью россии».

Джерело: https://t.me/c/1197363285/127937

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