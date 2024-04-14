Трамп припускає надання Україні допомоги у формі позики

Колишній президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що республіканці готові погодитися на надання допомоги Україні, якщо вона буде в формі позики.

"Ми розглядаємо це просто зараз (...) і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка", - сказав він під час спільного виступу зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Водночас Трамп наполягає, щоб підтримку України активізували країни Європи.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/22297

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