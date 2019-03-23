Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:39
Просмотров: 72

Трамп отказался давать конгрессменам информацию о его переговорах с Путиным тет-а-тет

Трамп отказался давать конгрессменам информацию о его переговорах с Путиным тет-а-тет

Трамп отклонил запрос конгрессменов-демократов о предоставлении информации о переговорах Путиным. Об этом сообщили издание The Hill и телеканал CNN. Администрация Трампа уведомила конгресс об отказе в письме, которое законодатели получили в четверг днем.

Законодатели Адам Шифф, Элиот Энджел и Элайджа Каммингс, которые руководят комитетами Палаты представителей по разведке, иностранным делам и надзору, в начале марта попросили Белый дом и госсекретаря Майка Помпео предоставить им документы с информацией о содержании разговоров, состоявшихся между Трампом и Путиным, а также устно ответить на соответствующие вопросы.

Конгрессмены выразили озабоченность публикациями, в которых говорилось, что Трамп изъял стенограмму по крайней мере с одной своей встречи с Путиным, и попытался уничтожить записи об этих переговорах.

В ответе за подписью юриста Белого дома Пэта Чиполлоне говорится, что материалы о коммуникациях президента США с лидерами иностранных государств являются конфиденциальными и защищены законом о конфиденциальности переписки и бесед американского президента, сообщает «Голос Америки».

«Президент должен свободно участвовать в дискуссиях с иностранными лидерами, не опасаясь, что содержание бесед будет раскрыто и использовано в качестве материала для политических целей, преследуемых той или иной партией», – говорится в письме Чиполлоне, адресованном Шиффу, Энджелу и Каммингсу.

Накануне судебный комитет Палаты представителей потребовал Белый дом предоставить Конгрессу информацию о том, кто есть кто в окружении Трампа. От Белого дома в общей сложности потребовали передать данные о 81 фигуранте, государственные ведомствах и других группах, о которых идет речь в расследовании возможного препятствования правосудию или злоупотребления властью.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: трамп

Читайте ещё:

Трамп обвинил Google в помощи китайской армии
18.03.2019 10:37    141
Завершение расследования о связях Трампа с РФ может повлиять на многое, и не только в США
17.03.2019 07:03    186
Конгресс США запретил Трампу признавать оккупированный Крым российским и потребовал международного расследования убийства Немцова
14.03.2019 10:00    156
Білий дім оприлюднить бюджет з меншими видатками на оборону і більшими – на захист кордонів
12.03.2019 07:48    100
РУССКИЙ СЛЕД. Конгресс США начал масштабное расследование против Трампа
06.03.2019 09:54    178
Конгресс США расследует препятствие правосудию со стороны Трампа
05.03.2019 08:06    141
Адвокат Коэн расскажет Конгрессу, как платил порноактрисе за ее молчание о сексе с Трампом
27.02.2019 14:00    190
Сговор был. Трамп зависим от Кремля
20.02.2019 10:10    393
Конгресс США уличил Трампа во лжи и в грубом злоупотреблении властью
18.02.2019 07:03    248
Трамп поддержал увеличение помощи Украине почти до 700 млн долларов
17.02.2019 09:30    168
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 