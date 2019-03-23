Трамп отказался давать конгрессменам информацию о его переговорах с Путиным тет-а-тет

Трамп отклонил запрос конгрессменов-демократов о предоставлении информации о переговорах Путиным. Об этом сообщили издание The Hill и телеканал CNN. Администрация Трампа уведомила конгресс об отказе в письме, которое законодатели получили в четверг днем.

Законодатели Адам Шифф, Элиот Энджел и Элайджа Каммингс, которые руководят комитетами Палаты представителей по разведке, иностранным делам и надзору, в начале марта попросили Белый дом и госсекретаря Майка Помпео предоставить им документы с информацией о содержании разговоров, состоявшихся между Трампом и Путиным, а также устно ответить на соответствующие вопросы.

Конгрессмены выразили озабоченность публикациями, в которых говорилось, что Трамп изъял стенограмму по крайней мере с одной своей встречи с Путиным, и попытался уничтожить записи об этих переговорах.

В ответе за подписью юриста Белого дома Пэта Чиполлоне говорится, что материалы о коммуникациях президента США с лидерами иностранных государств являются конфиденциальными и защищены законом о конфиденциальности переписки и бесед американского президента, сообщает «Голос Америки».

«Президент должен свободно участвовать в дискуссиях с иностранными лидерами, не опасаясь, что содержание бесед будет раскрыто и использовано в качестве материала для политических целей, преследуемых той или иной партией», – говорится в письме Чиполлоне, адресованном Шиффу, Энджелу и Каммингсу.

Накануне судебный комитет Палаты представителей потребовал Белый дом предоставить Конгрессу информацию о том, кто есть кто в окружении Трампа. От Белого дома в общей сложности потребовали передать данные о 81 фигуранте, государственные ведомствах и других группах, о которых идет речь в расследовании возможного препятствования правосудию или злоупотребления властью.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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