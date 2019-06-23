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Трамп пригрозил Ирану «невиданными разрушениями», но вновь заявил, что «не хочет войны»

Трамп пригрозил Ирану «невиданными разрушениями», но вновь заявил, что «не хочет войны»

Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Ираном последний столкнется с «невиданными прежде разрушениями», отметив при этом, что не хочет этого.

Так он заявил в интервью телеканалу NBC, отрывки из которого опубликованы на сайте телеканала.

«Президент Дональд Трамп сказал в пятницу, что он не хочет войны с Ираном, но если она будет, то это будут «невиданные прежде разрушения», - говорится в материале.

«Но я не стремлюсь к этому», - процитированы журналисты слова Трампа.

С угрозами в адрес Ирана выступил и глава госдепа США Помпео. Он заявил, что в отношении Ирана будут применены «дополнительные меры», если страна не ратифицирует Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Иран «сознательно отказывается заняться своими проблемами систематического отмывания денег и финансирования терроризма».

Помпео отметил, что FATF озабочена рисками «финансирования терроризма», исходящими от Ирана, а также угрозой, которую это представляет для международной финансовой системы.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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