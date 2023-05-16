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Треть россиян оправдывают возможный ядерный удар по Украине

Треть россиян оправдывают возможный ядерный удар по Украине

29% жителей РФ считают, что Путин готов применить ядерное оружие в войне с Украиной в случае необходимости, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Противоположного мнения придерживаются 60% россиян.

Столько же (29%) опрошенных считают оправданным ядерный удар по Украине. Только 56% россиян считают, что применение ядерного оружия не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах.

Джерело: https://t.me/u_now/97221

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