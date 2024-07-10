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Три ДТП з перекиданням авто сталися в Харкові за день

Три ДТП з перекиданням авто сталися в Харкові за день

Сьогодні, 10 липня, у Харкові сталися три аварії, в яких водії не впоралися з керуванням та допустили перекидання автомобілів.

Про ДТП повідомляють міські Телеграм-канали.

Так, близько 13:00 на проспекті Гагаріна, 43/1, перекинувся автомобіль Samand. Кількома годинами пізніше, також на проспекті Гагаріна, в районі аеропорту перекинувся Ford Tourneo. Дані щодо обставин та постраждалих відсутні.

Вранці на проспекті Льва Ландау водій Fiat Cinquecento не впорався з керуванням та врізався в бетонні блоки. Поліцейські, які перші прибули за викликом, намагались врятувати постраждалого, надавали йому допомогу до приїзду медиків. Проте 55-річний чоловік помер.

Агентство Телевидения Новости

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