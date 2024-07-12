Троє людей загинули та 13 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти обстрілювали Харківський, Чугуївський, Ізюмський райони. Троє людей загинули, 13 постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

17:38 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, смт Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горіло два багатоквартирні будинки та господарчі споруди. Постраждали 9 людей: чоловіки 22, 38, 43, 44, 45, 64 та жінки 47, 63, 68 років. Загинули два чоловіки та одна жінка.

16:02 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Борова, приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу ФАБ-1500 горіли гараж та три легкових автомобілі. Зруйновано приватний будинок; пошкоджено 12 приватних будинків. В результаті авіаційного удару постраждали чотири людини: двоє чоловіків віком 52 та 69 років, а також дві жінки 30 й 70 років. У всіх потерпілих гостра реакція на стрес.

11:20 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено три приватних будинки.

10:20 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, смт Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу КАБ було пошкоджено вікна, двері, дахи приватних житлових будинків.

10:05 Харківський район, Циркунівська ТГ, с. Руські Тишки, садове товариство. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 горів будинок.

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