Тролейбус, як «база «Азова»: у кремлі перейшли на новий рівень цинізму

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

19 вересня окупанти хизувалися завданням ударів «русскими геранями» (в реальності іранськими «шахедами») по «українських об’єктах». Навіть, з формулювання випливає весь цинізм такого цілевказання.

Насправді, це вже: не «військові об’єкти», «бази найманців», або принаймні, «елеватори, які можуть слугувати місяцями схованок техніки ЗСУ». Це вже просто «українські об’єкти». Чим не геноцидальна риторика?

Цього разу серед цілей «високоточної російської зброї» виявилися: тролейбус у Херсоні, львівський склад гуманітарної допомоги, автомобіль волонтерів у Куп’янську (внаслідок чого загинули щонайменше шестеро осіб), які займалися евакуацією мирного населення.

Якими мають стати наступні «українські об’єкти», щоб терористичну сутність путінської росії визнав увесь світ і перейшов до більш рішучих кроків?

Джерело: https://t.me/spravdi/33498

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