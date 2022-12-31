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Тысяча нижегородцев окольцевала храм гигантской георгиевской лентой

Тысяча нижегородцев окольцевала храм гигантской георгиевской лентой

В Нижнем Новгороде прошел флешмоб. Тысяча горожан окружили храм в честь Александра Невского на Стрелке георгиевской лентой рекордного размера. Видео опубликовано на канале "Купно за едино" в соцсети.

В конце декабря нижегородские активисты растянули 300-метровую ленту вокруг собора. По словам организаторов, флешмоб был проведен в защиту традиционных ценностей и в поддержку СВО. А сама лента побывала ранее в разных концах страны.

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У Н.К. Рериха есть пророческая картина 1914 года «Город осуждённый» (вариант названия «Град обреченный») - гигантский змей обвился кольцом вокруг стен города, закрыв входы и выходы, словно образовав магический круг зла.

Знаки... Кругом знаки...

Тысяча нижегородцев окольцевала храм гигантской георгиевской лентой

Новости портала «Весь Харьков»

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