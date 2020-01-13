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В аэропорту Дубая отменены десятки рейсов в результате наводнения (ВИДЕО)
Объединенные Арабские Эмираты переживают необычное для этих мест погодное явление — накрывший страну мощный циклон привел к затоплению взлетных полос международного аэропорта Дубая. Десятки рейсов задерживаются как на вылет, так и на прилет.
В официальном заявлении аэропорта говорится о возможности сохранения кризисной ситуации и в течение следующих суток.
В сети появилось видео из залитого водой аэропорта.
Напомним, вчера, 10 января, в Международном аэропорту «Запорожье» в 17:25 должен был приземлиться самолет авиарейса LOT747, однако самолет развернулся над Запорожьем и отправился назад в Варшаву.
Источник: golos.ua
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