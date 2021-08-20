В части двух районов Харькова сутки не будет воды

В Харькове в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период временно с 08:00 25 августа до 12:00 26 августа будет прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", воды нет будет в части домов следующих районов города:

части Шевченковского района, ограниченной;

- пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территории ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

части Киевского района, ограниченной:

- пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территории НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, ул. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Донецким, 2-м пер. Донецким, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, по территории завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь .

Телефон для справок: 15-33 .

Агентство Телевидения Новости