В Гонконге на акции протеста пострадали 28 человек

В Гонконге по меньшей мере 28 человек получили ранения в результате столкновений между активистами и полицией, произошедших накануне в пригородном районе Ша Тин.

«Ночью в воскресенье в Ша Тине пострадали 28 человек, 22 из которых были доставлены в больницу, двое находились в критическом состоянии, четверо были серьезно ранены, а остальные 14 были стабильны», - говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что в ходе столкновений пострадали 10 офицеров, одному из них откусили палец.

20 мужчин и 17 женщин были арестованы во время беспорядков в торговом центре New Town Plaza после мирной акции протеста против закона об экстрадиции.

По словам организаторов, марш в Ша Тине в воскресенье собрал 115 тысяч человек. Полиция заявила, что на пике митинга присутствовали 28 тысяч человек.

Как сообщалось, массовые протесты в Гонконге проходят на фоне недовольства людей законопроектом, который, по мнению его критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволит отправлять подозреваемых в преступлениях на континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

Агентство Телевидения Новости